Comissão Política do PSD Porto Santo demitiu-se em bloco após derrotas eleitorais

A Comissão Política de Freguesia do PSD Porto Santo, após os resultados das Eleições Regionais de 22 de Setembro, reuniu-se no dia 24, terça-feira, tendo decidido a demissão em bloco de toda a estrutura, a ser apresentada no dia 6 de Outubro.

“A demissão deveu-se não só aos resultados locais, mas também a um conjunto de atitudes e opções políticas durante a campanha eleitoral, por parte do PSD Madeira, que entendemos terem sido prejudiciais”, diz a estrutura política através de comunicado.

“Uma vez que teríamos eleições no dia 6 de Outubro, entendemos que o mais correcto a fazer seria dar continuidade ao trabalho desenvolvido. Assim, às 19h00 do dia 6 de Outubro, enviávamos o nosso pedido de demissão ao Presidente do PSD Madeira, tendo sido aceite na manhã seguinte e acordado que só seria divulgado após a assinatura do acordo político e constituição do Governo Regional”, adianta.

“Na missiva enviada assumimos, em primeiro lugar, a nossa quota-parte de responsabilidade nos resultados obtidos. Para o bem e para o mal entendemos ser os primeiros responsáveis. Posteriormente indicámos ao Presidente do Partido aquilo que entendemos ter corrido mal, por opções políticas tomadas sem a nossa consulta e contra os diversos avisos e alertas dados no decorrer de todo o processo”, acrescenta.

“Infelizmente, sempre que há ingerência ‘exterior’, ignorando quem está no terreno, os resultados reflectem as consequências desses actos. Termina assim um ciclo de quatro anos, que até estas eleições contou sempre com vitórias, onde todos os elementos deram o seu melhor e saem com a consciência de que contribuíram para que o Porto Santo esteja melhor hoje, que há quatro anos”, salienta o PSD Porto Santo.

“O deputado do Porto Santo [Bernardo Caldeira] eleito continuará a trabalhar para que todos os compromissos assumidos com a população sejam cumpridos, garantido aos porto-santenses a mesma dedicação e empenho, não só aos 1089 que em nós confiaram o seu voto, mas a todos os que vivem e trabalham na Ilha do Porto Santo. O Porto Santo estará sempre em primeiro lugar”, termina o comunicado assinado pela Comissão Política de Freguesia do PSD Porto Santo.