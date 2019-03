Comissão de Inquérito à Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM persegue médicos, acusa PTP

O PTP/Madeira lamenta os desenvolvimentos da Comissão de Inquérito da Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em que a direcção do SESARAM “decidiu suspender e perseguir um dos profissionais que prestou declarações”.

Para Raquel Coelho, “a verdade ficará sempre por apurar”, já que todas as intervenções dos médicos que se seguirem “serão enviesadas por medo de represálias”, diz a deputada trabalhista.

“Todos os profissionais que forem chamados vão fazer auto-censura, para não correrem o risco de perder o emprego ou sofrer algum processo por difamação”, lamentou.

O PTP aproveitou para mostrar a sua “solidariedade” aos bons profissionais do Serviço Regional de Saúde, que são a sua grande maioria, lamentando que meia dúzia de “vacas sagradas”, ou seja, “médicos que desviam doentes para o privado e que só vão ‘picar o ponto’ ao Hospital, ponham em causa o seu bom trabalho”.

A deputada do PTP diz ser urgente “proteger as liberdades democráticas no país, como é o caso da liberdade de expressão e de imprensa”, pois entende que é através da denúncia dos utentes e dos profissionais de saúde que se poderá resolver os problemas da saúde pública regional.

Raquel Coelho diz que os cidadãos “devem penalizar os partidos da governação” por serem “contra as liberdades democráticas, com a criação de legislação para punir a crítica e a opinião” e aproveitou para apelar ao voto no Partido Trabalhista para o combate à censura que querem impor em Portugal.