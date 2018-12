‘Começo da Festa’ na Camacha é já no próximo sábado

A Casa do Povo da Camacha contribui para a preservação e celebração destas tradições desta Vila, com um programa de eventos que se inicia já no próximo sábado, com o “Começo da Festa”, prolongando-se até ao “Cantar dos Reis”, dia 5 de Janeiro.

Para iniciar a comemoração desta quadra tão especial e tão intensamente vivida na Camacha, temos um programa variado, com muita música poesia, contos e tradições de Natal.

Programa

14h30 - “Palavra da Festa”

Musica, declamação de poesia e contos de Natal;

15h30 - Coro Infantil do Santo Condestável;

15h50 - “Plantar do Triguinho”

Grupo Folclórico com as crianças do Coro Infantil, para transmitir e explicar uma tradição da nossa terra;

16h10 - Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha;

16h30 - Orquestra de bandolins da Casa do Povo da Camacha;

17h00 - João Pedro

Musica de improviso e medley Natalício;

17h15 - Academia Sénior.;

Cânticos de Natal

A partir deste dia estará patente a Exposição de “Arquinhos e Lapinha”.

Por volta das 18 horas, haverá o primeiro ensaio dos Pastores, pelo que a Direcção da Casa do Povo da Camacha convida os interessados a se juntarem a este Grupo.”