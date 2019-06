Começa o jantar de gala da 26ª edição do World Travel Awards no Belmond Reid´s Palace

Gala começa o jantar de gala da 26ª edição do World Travel Awards (WTA) na zona da piscina do Belmond Reid`s Palace, onde serão anunciados os vencedores europeus do WTA num evento que conta com as presenças do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira e a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, além do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque juntamente com os principais representantes da indústria de viagens de todo o continente.

O Quinteto de Metais MadBrass5, formado por cinco instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, actua na abertura do jantar de gala.