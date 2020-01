CMF renova e reforça instalação de ecopontos nos Paços do Concelho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) renovou e reforçou a instalação de ecopontos no edifício dos Paços do Concelho e ainda na Loja do Munícipe.

O objectivo é incentivar, junto de todos os colaboradores e de todos aqueles que se dirigem aos serviços da autarquia, uma separação de resíduos cada vez mais sistemática e eficaz, em nome da sustentabilidade ambiental, uma meta definida pelo executivo como fundamental para os próximos anos.

“Esta é, pois, mais uma medida da autarquia no sentido de promover uma gestão responsável dos resíduos sólidos, área onde o Funchal desde há muito se evidencia a nível nacional. Exemplo disso mesmo é, por exemplo, o reconhecimento pelo 5º ano consecutivo com a bandeira verde ECO XXI, entregue pela ABAE, graças às práticas de excelência implementadas nos espaços públicos municipais ao longo dos últimos anos”, refere através de uma nota de imprensa.

Neste momento, já foram instalados, nos Paços do Concelho, 18 novos ecopontos, ficando distribuídos quer por gabinetes de trabalho, quer por zonas de atendimento e passagem, visando a maior abrangência possível.

A autarquia vai continuar a instalar estes equipamentos noutros edifícios municipais ao longo do ano de 2020.