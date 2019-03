CMF reforça operação de limpeza para o Carnaval

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, ao longo dos próximos dias, haverá um reforço de contentores destinados à deposição de resíduos na Baixa do Funchal, com a colocação de um total de 75 contentores nas zonas onde vão decorrer os festejos de Carnaval.

Após os cortejos, decorrerá a habitual operação de limpeza, incluindo a varredura e lavagem dos arruamentos, recolha dos resíduos e recolha dos contentores. Para além do troço onde estes decorrem (Avenida do Mar e Avenida Sá Carneiro), também serão mantidos limpos os restantes espaços do centro do Funchal onde se prevê grande afluência de foliões, em especial, a Avenida Arriaga, a Praça do Povo e a Praça do Mar.

Para cada operação de limpeza foram convocados os seguintes meios:

- Cortejo Alegórico (sábado, dia 2 de Março): estarão de serviço, das 20h às 3h, um total de 60 trabalhadores e 16 viaturas, nomeadamente 4 autovarredouras, 3 autotanques, 2 minimotas e 7 viaturas de caixa aberta;

- Cortejo Trapalhão (terça-feira, dia 5 de Março): estarão de serviço, das 15h às 22h, um total de 75 trabalhadores e 16 viaturas, nomeadamente 4 autovarredouras, 3 autotanques, 2 minimotas e 7 viaturas de caixa aberta.

A Autarquia informa, igualmente, que na tarde do domingo de Carnaval (dia 3 de Março), estarão excepcionalmente 2 funcionários a assegurar a manutenção da limpeza do centro do Funchal, dada a grande afluência de pessoas prevista.