CMF prepara Plano de Mobilidade Ciclável com realização de inquéritos à população

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai apresentar, em 2020, um Plano de Mobilidade Ciclável para o concelho, que tem por objectivo promover este tipo de mobilidade como medida de relevo com vista à redução do transporte individual motorizado e, por conseguinte, a minimização do impacto decorrente da sua utilização, procurando-se avaliar, através desta iniciativa, o potencial de ciclabilidade no Funchal.

Neste âmbito, uma das etapas essenciais do processo é um inquérito que está a ser realizado junto de todos os utilizadores e potenciais utilizadores de bicicleta no Funchal e que decorre até ao final do próximo mês de fevereiro, com vista a conhecer melhor os hábitos, vantagens encontradas ou principais problemas e desafios no uso da bicicleta no dia-a-dia do concelho.

A autarquia pede, por isso, a todos os utilizadores que participem e que ajudem a divulgar o inquérito junto de quem já usa ou quer passar a usar bicicleta nas suas deslocações no Funchal. O inquérito está disponível no site do Município ou através do link: https://bit.ly/2tIZGhv. Quem tiver questões ou comentários a fazer relacionado com este tema, pode igualmente enviar um email para o endereço [email protected]