CMF investe cerca de 70 mil euros na prevenção para o Inverno

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) investiu cerca de 70 mil euros na aquisição de materiais e serviços de prevenção para o período de inverno, “destinados a reparações necessárias já ocorridas com as primeiras chuvas, bem como à limpeza de estradas, taludes e passagens hidráulicas que serão executadas ao longo dos próximos meses”, revela uma nota da autarquia hoje dirigida à imprensa.

Miguel Silva Gouveia, vice-presidente da Câmara, realça “a importância de estarmos preparados para a época das chuvas, o que inclui dispormos dos materiais necessários para que os serviços camarários possam responder com rapidez, eficácia e em segurança às situações que nos vão surgir.”

“Este é um investimento complementar a todas as outras medidas de prevenção mais estruturais tomadas até agora, como é o caso da consolidação das escarpas municipais e à manutenção da rede de águas pluviais, resultando do nosso planeamento estratégico neste sentido”, reforça o autarca, que tem o pelouro das Obras Públicas no Município.

Metade do investimento destina-se, neste caso, “à recuperação de muros, valetas e outras obras acessórias necessárias ao nível da rede, essenciais para a manutenção da segurança nas estradas municipais e dos que nelas transitam, bem como para garantir que o trânsito ocorra com normalidade, sem embaraços a longo prazo. O restante destina-se à aquisição de um serviço de limpeza disponível 24 horas por dia, a incidir nas estradas, taludes e passagens hidráulicas municipais, especialmente relevante para as Zonas Altas da cidade”, clarifica a nota.