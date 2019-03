CMF investe 41 mil euros na criação de balcão virtual

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) investiu 41 mil euros na criação de um centro de contacto para “agilizar” o atendimento não presencial dos munícipes, indicou hoje o presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, na sequência da reunião semanal de Câmara.

“Teremos agora um balcão virtual em que todos os contactos serão centralizados e que vai funcionar durante todos os dias do ano”, explicou o autarca, vincando que se trata de um “bom investimento” e configura uma “revolução” na relação entre a Câmara e os cidadãos.

Paulo Cafôfo disse que os serviços já estão adaptados ao novo ‘software’ e que as equipas de atendimento já foram constituídas, pelo que o balcão virtual deverá entrar em funcionamento ainda este mês.

O autarca justifica o investimento também com o número de atendimentos na Loja do Munícipe em 2018, num total de 137 mil, dos quais 42 mil foram presenciais e os restantes via telefone ou email.

“A Loja do Munícipe foi uma estrutura criada para simplificar e agilizar os procedimentos e a relação com os munícipes e chegámos à conclusão que tem sido um instrumento eficaz no processo de modernização administrativa”, realçou.