CMF desenvolveu roteiro sobre geodiversidade na Promenade do Lido

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou hoje, junto ao Complexo Balnear do Lido, o novo Percurso da Geodiversidade promovido pela Autarquia, e que incide na Promenade Marítima Lido – Socorridos.

O geólogo e professor João Baptista é o autor deste projecto, que percorre a faixa litoral da freguesia de São Martinho, numa extensão de 5 quilómetros, compreendidos entre o Complexo Balnear do Lido e a foz da Ribeira dos Socorridos. Recorde-se que, há um ano, a autarquia lançou o Percurso da Geodiversidade do Centro Histórico do Funchal, o qual já contou, desde então, com várias centenas de participantes.

“Trata-se de um roteiro que vai contribuir para divulgar o património geológico, histórico e cultural da nossa cidade, aliando-se à promoção da actividade física e ao bem-estar”, enalteceu Paulo Cafôfo.

A iniciativa enquadra-se na Estratégia Municipal para o Turismo 2018-2019 e continua “a qualificar e diferenciar o destino Funchal, de modo a corresponder às expectativas de um turista cada vez mais informado e exigente, para além da importante componente educativa e sociocultural junto da nossa própria população, em termos de difusão das nossas raízes”.

O novo percurso dedicado à geodiversidade no concelho desenvolve-se em plena sintonia com a biodiversidade local, concretizando-se em 24 paragens sinalizadas, onde são disponibilizados factos científicos, históricos e culturais locais, numa solução dinâmica, que se pretende venha a mobilizar todos os interessados ao longo do itinerário, enaltecendo as raízes do Funchal.

Caraterizado pelo baixo grau de dificuldade e excelente acessibilidade, este novo roteiro dá a conhecer a história do povo insular e o significado de alguns topónimos, dando especial atenção às formações geológicas e à sua evolução nos últimos dois milhões de anos. Referidas são igualmente várias espécies endémicas da flora madeirense, que ou cresceram de forma espontânea, ou foram plantadas sobre certos tipos de materiais geológicos.

Este roteiro será integralmente disponibilizado no site Visit Funchal, de maneira a que qualquer pessoa possa percorrê-lo, sendo particularmente adequado a professores e guias de viagens, que queiram desenvolver actividades junto dos seus públicos-alvo, e que podem recorrer ao Departamento de Economia e Cultura da Autarquia se precisarem de apoio nesse sentido.