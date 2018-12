CMF assinala Dia Mundial do Solo com conferência esta quarta-feira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala esta quarta-feira, dia 5 de Dezembro, o Dia Mundial do Solo, com a conferência ‘Os nossos solos estão vivos: diversidade, interacções e contribuições dos organismos edáficos’, que vai decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, pelas 15 horas.

A palestra terá como convidada a oradora Maria Jesus Briones, da Universidade de Vigo, e é de entrada livre.

A Vereadora Idalina Perestrelo, que tem os pelouros do Ambiente e da Conservação da Natureza no Município, enaltece “a aposta que a Autarquia tem feito neste tipo de sensibilização da população, em temas que se relacionam com a natureza, a sustentabilidade e a biodiversidade, com vista a uma crescente consciencialização colectiva”.

“Esta é, assim, mais uma oportunidade para divulgar um tópico que tem menos visibilidade, mas que não deixa de ter igual importância. É fundamental envolver a comunidade neste tipo de debate, daí que se imponham iniciativas públicas como estas. Deixamos também o convite às escolas, professores e associações, para que se juntem a nós nesta missão de sensibilização e que capitalizem mais esta oportunidade de discussão e aprendizagem”, conclui a autarca.