CMF anuncia requalificação da Rua Imperatriz D. Amélia com arranjo urbanístico e nova rede de esgotos

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) adjudicou a empreitada de requalificação da envolvente da Rua Imperatriz D. Amélia por um valor que ascende a 620 mil euros, anunciou hoje o vice-presidente Miguel Silva Gouveia, à margem da reunião de câmara semanal.

A intervenção deverá começar no início do próximo ano e incidirá, especialmente, na execução integral de novas redes de abastecimento de água potável, esgotos e águas pluviais, das quais esta zona histórica da cidade estava bastante carecida, à qual se somará um novo arranjo urbanístico, com o pavimento betuminoso a ser substituído por calçada e com a rua a passar a privilegiar a mobilidade suave de veículos.

Miguel Silva Gouveia, que tem o pelouro das Águas e do Saneamento Básico no Funchal, destacou que esta “é, desde logo, mais uma intervenção determinante em termos de saneamento básico, dentro do vasto leque que a CMF tem colocado no terreno ao longo deste ano. Trata-se de uma intervenção que esta zona histórica da cidade precisava, beneficiando toda a malha residencial mas, igualmente, os muitos serviços de comércio, restauração e turismo que se instalam nesta zona”.

A intervenção na Rua da Imperatriz Dona Amélia incide numa remodelação dos respectivos espaços públicos, ao longo de aproximadamente 625 metros. Tem o seu início na Rua Carvalho Araújo, com um comprimento de 155 metros, onde se prevê a organização da praça de táxis, a poente, o aumento do passeio, a nascente, e a reabilitação do pavimento betuminoso até ao início da rua. Serão executadas de forma integral as novas redes de abastecimento de água potável, águas residuais e águas pluviais, bem como melhoradas as redes de electricidade e de telecomunicações, em parceria com as entidades responsáveis.

Ao longo de aproximadamente 360 metros, será igualmente substituído o pavimento betuminoso por calçada, ao mesmo nível altimétrico dos passeios existentes, que também serão reabilitados. A rua continuará aberta ao trânsito, mas será de velocidade reduzida. Na zona do antigo jardim ‘Pombo Mariola’ será feito, por sua vez, um alargamento para o alinhamento previsto pelos serviços camarários e, sensivelmente a meio trajecto, prevê-se a remodelação da travessa Imperatriz D. Amélia, com um comprimento aproximado de 110 metros de utilização mista betuminoso/ calçada.

O vice-presidente disse ainda “que em toda a reorganização foi dada especial atenção a um melhoramento urbanístico do espaço, quer ao nível das docas de carga e descarga, quer no que respeita aos espaços verdes, através da introdução de novas árvores, e ainda com o reforço e melhoramento dos pontos de recolha de lixo, criação de espaços de parqueamento de bicicletas, bancos de descanso e bebedouros, entre outros”.