CMF alerta para intervenções na rede de abastecimento de água

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que irão ocorrer intervenções na rede de abastecimento de água do concelho, previstas para esta semana, entre os dias 22 e 26 de Julho, de segunda a sexta-feira, devido às obras de substituição da rede de fibrocimento que decorrem na Rua da Casa Branca, em São Martinho.

A CMF revela que poderão ocorrer falhas pontuais de abastecimento de água na zona abastecida pela rede de fibrocimento.

Além disso, refere que, nos dias 24 e 25 de julho, quarta e quinta-feira, terá lugar uma intervenção na rede de abastecimento do Caminho Novo do Galeão, em São Roque, entre as 9 e as 18 horas, havendo necessidade de se interromper diversas vezes o abastecimento de água no referido arruamento.

Já, no dia 25 de Julho, quinta-feira, terá lugar uma intervenção na rede de abastecimento na Estrada Comandante Camacho de Freitas, em Santo António, entre as 9 e as 13 horas, afectando o abastecimento de água no referido arruamento, entre os cruzamentos com o Caminho do Jamboto e o Caminho do Laranjal.