CMF alerta para interrupções ao trânsito no Funchal e São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que, nos próximos dias, irão ocorrer várias interrupções ao trânsito no Funchal e São Martinho.

Nos dias 23 e 24 de Novembro, sábado e domingo, as interrupções acontecem no entroncamento da Rua do Carmo com a Rua do Ribeirinho de Baixo, na freguesia da Sé.

A circulação na Rua do Ribeirinho de Baixo será efectuada no sentido descendente, de forma a permitir a saída de viaturas do parque de estacionamento em direcção à Rua do Seminário.

Na Rua do Ribeirinho de Baixo, troço entre a Rua do Seminário e a área de cargas e descargas do C.C. Anadia, está autorizada a circulação no sentido ascendente, apenas a táxis e viaturas de carga e descarga.

A circulação na Rua do Seminário será realizada no sentido ascendente.

Em causa está a realização de obras de recolocação de pavimento em paralelepípedo e reparação dos passeios no entroncamento da Rua do Carmo com a Rua do Ribeirinho de Baixo.

Já, no dia 25 de Novembro, segunda-feira, a partir das 9h30, as interrupções irão ocorrer na Rua da Levada dos Barreiros, no troço entre o Caminho da Nazaré e a Rua dos Barreiros, na freguesia de São Martinho.

Será permitida a circulação apenas de viaturas ligeiras, fora do horário laboral.

Durante esta interrupção, as viaturas de Transportes Públicos Urbanos circularão pela Avenida do Colégio Militar e Rua Dr. Pita.

As viaturas que cicrularem na Rua Estados Unidos da América, no troço sul da Avenida do Colégio Militar e no Caminho da Nazaré serão canalizadas para a Azinhaga da Nazaré e Rua da Casa Branca.

Como alternativa, deverá ser utilizada a Rua Dr. Pita e a Avenida do Colégio Militar (vice-versa).

Em causa estão as obras de abertura de vala para saneamento básico.

“A autarquia agradece a compreensão de todos”, diz através de uma nota de imprensa.