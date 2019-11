CMF alerta para falhas no envio da factura electrónica da água

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que têm vindo a ocorrer falhas no envio, por email, da factura da água para os munícipes que têm este serviço subscrito, num problema do respectivo prestador de serviços, ao qual a autarquia é alheia.

Em virtude deste problema, informa que estão a ser reenviadas por email todas as facturas dos últimos 3 meses, alertando para o facto de que muitos consumidores irão receber a factura pela segunda vez e que devem estar atentos às datas.

“Informa-se, igualmente, que os consumidores com contas no domínio Hotmail/Outlook poderão novamente não receber as facturas, devido a problemas deste operador, pelo que a autarquia preparou, para o efeito, um manual de instruções, no sentido dos utilizadores em causa ultrapassarem esta situação, que enviamos em anexo”, diz a mesma nota.