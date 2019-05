CMF adaptou Ginásio de São Martinho à prática de Boccia

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) adaptou o Ginásio Municipal de São Martinho à prática de Boccia, modalidade que integra o circuito paralímpico para cidadãos com mobilidade reduzida, na concretização do projecto vencedor da sessão 2018 da Assembleia Municipal Jovem do Funchal.

A ideia foi dos alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, que procuraram apoiar um colega que é praticante da modalidade. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e os Vereadores Madalena Nunes e Bruno Martins foram ao Ginásio Municipal entregar o material para a prática desta modalidade, num momento que contou com a presença dos jovens autores do projecto e de professores e atletas do Clube Desportivo Os Especiais, que acompanharam a sua implementação.

Paulo Cafôfo registou “o orgulho em testemunhar a materialização de mais um projecto que nasceu na Assembleia Municipal Jovem e que vem reforçar a importância de lutar diariamente pela inclusão e igualdade de oportunidades nos mais diversos contextos, especialmente nas escolas, locais privilegiados para formar cidadãos mais humanos e tolerantes”.

“Esta é mais uma ferramenta municipal de enorme valor para promover a cidadania activa junto dos jovens, em benefício de uma cidade pensada por todos e para todos”, afirma.

O presidente deixou ainda palavras de agradecimento ao Clube Desportivo Os Especiais. “Esta Câmara tem feito a sua parte para tornar o Funchal numa cidade cada vez mais acessível e inclusiva. Acredito que o caminho que percorremos nos últimos anos é indiscutível, e deixa-me feliz ver a forma como a sociedade civil, as escolas e as associações se têm juntado a nós para construir uma cidade melhor”.

A proposta vencedora na AM Jovem do ano passado assegurou o apoio municipal à modalidade Boccia, com a Câmara Municipal do Funchal a disponibilizar o Ginásio Municipal de São Martinho para o efeito, às sextas-feiras à tarde e aos sábados, tal como também já era feito para o Grupo Dançando com a Diferença. O apoio financeiro da autarquia destinou-se a material desportivo para os atletas: kits de bolas, rampas de competição, fixadores de bolas de rampa, fitas de caixa de lançamento e fitas de marcação de campo.