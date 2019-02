Cláudia Monteiro de Aguiar pede mais assistência humanitária na Venezuela

Perante o actual cenário que se vive na Venzuela, com a autonomeação de Guaidó, protestos violentos e a deterioração da situação humanitária por falta de alimentos e falta de medicamentos, a europedeputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar decidiu escrever uma carta à Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Federica Mogherini, que insta a EU a dar mais assistência humanitária na Venezuela.

“Depois do reconhecimento do Parlamento Europeu à Juan Guaidó, como o legítimo Presidente interino da Venezuela, em conformidade com a Constituição venezuelana, gostaríamos de solicitar o apoio da União para fazer parte da coligação global para apoiar a assistência humanitária à Venezuela. Acreditamos que a União Europeia precisa de fazer mais e pedir o fim imediato da proibição de entrada de ajuda humanitária na Venezuela, como afirmou Juan Guaidó no discurso na Universidade Central da Venezuela”, escreveu a deputada do PSD.

“A União Europeia e os seus Estados-Membros precisam de falar a uma só voz e ser um dos muitos, a nível mundial, a apoiar a coligação global de apoio à assistência humanitária na Venezuela”, reitera na carta enviada a Mogherini.

No documento (apoiado por outros sete eurodeputado), Cláudia Monteiro de Aguiar lembra ainda que, desde 2015, milhões de pessoas deixaram a Venezuela fugindo da hiperinflação, pobreza e escassez de alimentos e medicamentos devido a uma profunda crise social, política e económica.

De notar que notar que a Madeira já recebeu cerca de 7 mil madeirenses e luso-venezuelanos que escaparam “à situação dramática que se vive naquele país e que acolhe uma grande comunidade madeirense”.