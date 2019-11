Cláudia Monteiro de Aguiar defende mais oportunidades de emprego na área da Economia Azul

Num debate realizado esta semana no Parlamento Europeu, sob o tema ‘Rotas Belgo-Portuguesas para a Economia Azul’, a Eurodeputada do PSD, Cláudia Monteiro de Aguiar, defendeu uma economia do mar mais integrada, objectiva e flexível, para garantir uma verdadeira fonte de oportunidades.

A Eurodeputada reforçou a grandeza da “potencialidade da economia dos mares e oceanos”, nomeadamente na “criação de emprego nas regiões costeiras, nas regiões ultraperiféricas e na capacidade de transposição da tecnologia das universidades para o mundo empresarial, sobretudo nas áreas da biotecnologia, energias renováveis, recursos minerais e aquacultura”.

Contudo, sublinho que “nada disto será possível sem políticas que promovam o investimento e a investigação, devendo ser esta a “linha orientadora da Comissão Europeia”. Pelo seu carácter especifico, solicitou “especial atenção às regiões ultraperiféricas, histórica e naturalmente ligadas à Economia Azul”.

A conferência, promovida em parceria com a Câmara de Comércio Luso-Belga, contou com uma sessão, na embaixada de Portugal, com o objectivo de fomentar a cooperação entre empresas portuguesas e belgas, onde foram apresentados exemplos de boas práticas pelo sector privado, identificadas oportunidades e debatidos os constrangimentos e limitações, fundamentais para que as sinergias entre empresas sejam incentivadas.

Para Cláudia Monteiro de Aguiar, esta economia, “que tanto representa para Portugal e para a Europa”, deve “ter em consideração a componente social” e “proporcionar a sã coexistência dos sectores tradicionais e dos sectores mais inovadores e tecnológicos, da pequena pesca costeira artesanal e a de maior escala”.

Num outro debate realizado no período da manhã, quando do lançamento do livro azul do ‘Programa Copernicus para os oceanos’, um programa da UE de monitorização climática dos mares, o Director Executivo da Fundação Oceano Azul, Tiago Pitta e Cunha, a convite de Cláudia Monteiro de Aguiar, sublinhou a importância de ser a Europa a liderar a implementação de políticas que possibilitem a gestão de recursos de forma mais eficiente e sustentável, num modelo de desenvolvimento económico que explore, de forma responsável, as potencialidades dos mares e oceanos.