Cláudia Monteiro de Aguiar defende maior protecção dos passageiros e destinos como tema europeu

O Parlamento Europeu deu início, esta semana, à constituição das Comissões Parlamentares para a eleição do presidente e dos vice-presidentes. Como Deputada efectiva na Comissão de Transportes e Turismo, a social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar coloca, como prioridades, as acessibilidades e o turismo.

“O turismo a nível europeu tem registado, nos últimos anos, um crescimento sem precedentes, não obstante os efeitos colaterais de um sector fundamental para a União que mostra a necessidade de uma resposta comum”. Neste enquadramento, Cláudia Monteiro de Aguiar defende “maior peso político para o sector, através da criação de um fundo para o Turismo (inclusive já aprovado pelos seus pares no Parlamento Europeu) mas, também, uma resposta europeia para minimizar os impactos das falências das denominadas companhias low-cost, nomeadamente no respeitante à protecção dos passageiros”, destacando que os Estados Membros, nomeadamente Portugal, precisam de criar mecanismos que salvaguardem os destinos.

Já na área dos transportes, a deputada pretende continuar a colocar, na agenda europeia, as acessibilidades e a defender “que todas as regiões da União estejam ligadas ao continente europeu, através do transporte aéreo e marítimo”, a par da descarbonização do sector, em particular do transporte marítimo, com a criação de uma agenda marítima que alie inovação e tecnologia.

A concretização dos destinos inteligentes, o combate às alterações climáticas e a formação e e-skills dos recursos humanos são outros dos temas prioritários nos quais Cláudia Monteiro de Aguiar se compromete a continuar a trabalhar, no Parlamento Europeu.