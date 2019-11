Circulação automóvel entre Largo da Fonte e Largo das Babosas encerrado esta manhã

A Câmara Municipal do Funchal informa que será encerrado, esta manhã, à circulação automóvel, o acesso entre o Largo da Fonte e o Largo das Babosas, na freguesia do Monte, a partir da estação do Teleférico do Funchal, em virtude de uma intervenção que será necessária realizar num muro deste arruamento.

A Autarquia recomenda, como alternativa à circulação, descer do Largo da Fonte para o Caminho do Desterro e entrar na Rua Padre Manuel Romero Vila, subindo então o Caminho da Lombada, de modo a aceder ao Largo das Babosas.

Os serviços municipais já se encontram no terreno e procurarão concluir a intervenção o mais brevemente possível. A Autarquia agradece a compreensão de todos.