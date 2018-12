Circuito ‘Funchal a Brilhar’ arranca a 14 de Dezembro

O Circuito ‘Funchal a Brilhar’ arranca no próximo dia 14 e prolonga-se até 6 de Janeiro. Durante este período, a Carristur disponibiliza um circuito nocturno com a duração de 50 minutos, realizado em autocarro descapotável, conduzido pelo Pai Natal, que dá a conhecer a iluminação de Natal das principais ruas, avenidas e praças da cidade do Funchal.

O autocarro sai da Avenida do Mar, havendo duas viagens de segunda a quinta-feira (19h30 e 20h30) e quatro viagens de sexta a domingo (19h, 19h30, 20h, 20h30).

Por cada bilhete de criança vendido, será doado 1€ à Operação Nariz Vermelho que apoia e leva sorrisos a crianças doentes.