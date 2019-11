Cinco números em destaque esta terça-feira

3,4%

De acordo com o Boletim de Execução Orçamental do Governo Regional da Madeira, a receita efectiva do Governo Regional aumentou 3,4% até ao final de Outubro de 2019, comparativamente ao período homólogo de 2018.

8.500

De acordo com a Direcção Regional de Estatística da Madeira, em 2018, a mediana (valor central de um conjunto de números ordenados de modo crescente) do rendimento monetário líquido anual por adulto equivalente fixou-se nos 8 500 euros (mais 174 euros que no ano anterior).

79

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, acompanhado pela vereação, visitou o Mercado dos Lavradores, para a comemoração do 79.º aniversário daquele espaço. Uma cerimónia que até teve um bolo, oferecido a todos os visitantes.

5.500

O Porto do Funchal recebeu, hoje, três navios de cruzeiros que transportam, em conjunto, mais de 5.500 passageiros. O AIDAStella, o AIDACara e o Zenith voltam a proporcionar um dia de ‘enchente’ no porto.

56,8%

Na Região Autónoma da Madeira havia no ano passado uma taxa de cobertura das creches de 56,8%.