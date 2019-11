Cinco aves de rapina reabilitadas foram devolvidas à natureza em Santa Cruz

Esta tarde, do alto da Morena, em Santa Cruz, foram devolvidas à Natureza mais cinco aves - 3 francelhos e 2 corujas-das-torres - recuperadas pela TFalcon, no âmbito do projecto de recolha de animais selvagens Rede SOS Vida Selvagem, projecto que tem como propósito a recolha de animais selvagens feridos ou debilitados em toda a Região, com o objectivo de tratá-los sempre que for necessário e devolvê-los à Natureza.

A Rede integra a Rede SOS Lobo-marinho, a primeira a ser criada, tendo posteriormente integrado a Rede SOS Aves Selvagens, formada no âmbito do projecto LuMIAves em parceria com a Spea, e a Rede de Arrojamentos de Cetáceos do Arquipélago da Madeira coordenada pelo Museu da Baleia.

Joana Vieira, residente em Água de Pena, encontrou a coruja-das-torres perto de casa sem conseguir voar e com a pata fracturada. Coube-lhe, esta quinta-feira, devolver o animal, já reabilitado, à natureza, conforme documenta o vídeo.