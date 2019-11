Ciência no Mercado transforma Praça do Peixe em espaço privilegiado de conhecimento

Realiza-se ao final do dia de sexta-feira no Mercado dos Lavradores a 5.ª edição da Ciência no Mercado, uma iniciativa que tem como objectivo aproximar o público em geral às empresas e entidades regionais que trabalham nas áreas da ciência e da tecnologia, ao mesmo tempo que comemora o Dia Nacional da Cultura Científica, que se celebra oficialmente a 24 de Novembro. As actividades decorrem na Praça do Peixe entre as 18 horas e as 22h30, a entrada é livre e este ano tem a particularidade de inclui um planetário móvel.

São 23 as instituições representadas na iniciativa promovida pela Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), entre as ligadas ao ensino, investigação, empresas, serviços municipais e governamentais. Vão oferecer ao público actividades práticas, demonstrações, exposições, provas sensoriais, degustações e sessões imersivas, revela a organização, em áreas que vão da astronomia, à robótica, passando pela a biodiversidade, conservação marinha, recursos piscícolas, empreendedorismo, matemática, química, engenharias, tecnologias interactivas, mecatrónica, ciências humanas e da saúde. No campo da astronomia, será possível observar o Sistema Solar com a colocação por parte da Associação de Astrónomos Amadores da Madeira de um planetário.