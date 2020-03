Chuva, vento e mar revolto também no Porto Santo

O mau tempo também está a atingir o Porto Santo neste primeiro fim-de-semana da Primavera, conforme estava anunciado pelo IPMA e pela Proteção Civil da Madeira.

Na ilha, desde as primeiras horas do domingo que as condições do tempo têm estado instáveis, o vento começou a sentir-se de manhã e tem-se intensificado ao longo do dia.

Quanto à chuva também foi caindo em regime de aguaceiros, às vezes mais forte, sobretudo a partir do início da tarde com mais intensidade.

Segundo dados do IPMA já terá chovido na ilha dourada, desde as 00h00 de hoje e até às 17h00, cerca de 20 litros por metro quadrado. O vento também não tem dado tréguas e com efeitos na ondulação com cada vez maior intensidade.

Por volta das 15h00 o DIÁRIO fez uma ronda pelas principais artérias da cidade e estradas regionais e municipais, e constatou os efeitos da chuva mas com nada de grave a assinalar.

O DIÁRIO sabe que a Protecção Civil Municipal tem estado a monitorizar as condições atmosféricas adversas que a ilha dourada tem estado a sentir.

Se ficar em casa é o que está a dar (e tem de ser), então com estas condições atmosféricas, ainda maiores razões para tal.