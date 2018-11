Chuva fraca ensombra manhã

Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca, em especial até ao início da manhã, vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante Leste e pequena descida da temperatura máxima, são as previsões para esta sexta-feira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê igualmente para o Funchal céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca, em especial até ao início da manhã e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Hoje o Funchal está entre os 18ºC de mínima e 22ºC de máxima. Câmara de Lobos chega aos 23ºC, assim como a Ponta do Sol, mas aqui a mínima será mais alta, 19ºC. Caniçal, Machico e Santa Cruz alinham-se hoje entre os 18ºC de mínima e 20ºC de máxima. O porto Moniz chega aos 21ºC. A Ponta do Pargo também terá 20ºC de máxima, mas na mínima desce aos 16ºC, assim como São Vicente, mas com mínima nos 15ºC. A 16ºC estará igualmente a parte mais ria deste dia em Santana, a subir nas horas mais quentes aos 19ºC. O Porto Santo apresenta-se hoje com valores entre os 17ºC e os 21ºC.

No Mar, estão previstas ondas de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros na costa Norte e de Sudoeste com 1 a 2 metros na costa Sul. A água apresenta-se a 20ºC.