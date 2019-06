Céu muito nublado e chuva nas Zonas Altas este domingo na Madeira

De acordo com a previsão do IPMA para este domingo, dia 23 Junho, na Madeira, esperam-nos períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até meio da manhã. Já nas terras altas pode haver a possibilidade de períodos de chuva ou aguaceiros. O vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Oeste, registando-se uma pequena subida da temperatura mínima.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22º C.