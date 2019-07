Centros Comunitários convidados a visitar a Quinta Vigia

O presidente do Governo Regional marcou presença, esta tarde no ‘Abraço de Gerações’, iniciativa intergeracional que juntou sobretudo netos e avós no pavilhão gimnodesportivo do Arco da Calheta, que serviu para assinalar o Dia dos Avós.

Na oportunidade o autarca anfitrião, Carlos Teles, teceu rasgados elogios aos Governo Regional e a Miguel Albuquerque, em particular.

“Este é um governo e um presidente que sabe estar connosco”, ao sustentar que a área social “também é uma área prioritária do Governo Regional e da Câmara Municipal da Calheta”, afirmou.

Miguel Albuquerque retribuiu os elogios reconhecendo “o trabalho magnífico” que é feito nos centros comunitários do Concelho, por entender que um dos grandes segredos para o sucesso político é dar a devida atenção às gerações mais velhas. Despediu-se dos jovens e seniores presentes endereçando um convite aos centros comunitários do Município da Calheta para visitarem a Quinta Vigia em breve.