Centro Internacional fecha ano com mais sociedades

Em 2019 estavam licenciadas 2.307 entidades no Centro Internacional de Negócios da Madeira, um aumento de 3% face ao ano anterior, com destaque para subida de 10% no Registo de Navios.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

Referência ainda para a passada segunda-feira onde 160 turistas percorreram Funchal ‘às escuras’. Apagão das luzes de Natal, nesse dia apanhou de surpresa empresa responsável pelo circuito ‘Funchal a Brilhar’. Turismo alega que iluminação cessava às 2 horas da manhã de dia 6, no entanto há contradições na informação oficial.

Destaque, na página 10 para o Governo Regional que segue caso do jovem espancado em Inglaterra. Consulado-geral em Londres está a acompanhar de perto a situação.

No espaço entrevista Victor Prior alerta para o facto de há 59 anos que não chovia tão pouco. Victor Prior, delegado do IPMA na Região, diz que as ondas de calor vão ser cada vez mais frequentes.

Nos casos do dia uma festa realizada durante a passagem de ano pode custar 2 mil euros a morador.

