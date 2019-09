Centro de Terapias ‘Os Grandes Azuis’ irá beneficiar mais de 30 jovens autistas

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em representação do presidente do Governo Regional, presidiu à cerimónia de inauguração do Centro de Terapias ‘Os Grandes Azuis’, no Complexo Habitacional e Comercial de Santo António (Funchal).

Trata-se de um investimento do Governo Regional, na ordem dos 27 mil euros, que irá beneficiar mais de 30 crianças/ jovens com autismo.

“Nós estamos muito satisfeitos com mais este espaço, disponibilizado pelo Instituto da Habitação da Segurança Social”, realçou o governante. Na ocasião, Pedro ramos dirigiu também palavras de apreço à Junta de Freguesia de Santo António, enaltecendo “mais esta medida social” e o trabalho desenvolvido pela Associação ‘Os Grande Azuis’.

A Associação ‘Os Grande Azuis’ dá apoio aos jovens e adultos que apresentam dificuldades no desenvolvimento, mais especificamente os que estão diagnosticados com a perturbação ou espectro do autismo, na Região.