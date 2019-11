Centro de Química da Madeira organiza a 25ª edição de ‘A Química é Divertida’

Mais de 500 crianças, jovens, professores e educadores oriundos de escolas de vários municípios da Região vão participar na edição de 2019 de ‘A Química é Divertida’, que vai decorrer quinta e sexta-feira, dias 28 e 29 de Novembro, nas instalações do Departamento de Química e do Centro de Química da Madeira (CQM), Universidade da Madeira, no Campus da Penteada.

O evento, que vai já na vigésima quinta edição, inclui experiências, demonstrações e visitas guiadas aos laboratórios do CQM, e tem por objetivo promover a ciência entre as gerações mais jovens e mostrar as actividades de investigação e os projectos em curso no CQM.

Esta acção do CQM, insere-se no âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia, coordenada pela Agência Ciência Viva, celebrada em todo o território nacional, entre os dias 24 e 30 de Novembro, tendo em vista proporcionar ao público oportunidades de observação científica e de contacto pessoal com especialistas de diferentes áreas do conhecimento.