Centro de Processamento de Banana em São Martinho ficará pronto até ao Verão de 2021

O futuro Centro de Processamento de Banana em São Martinho, investimento superior a 9 milhões de euros, deverá estar concretizado até “ao início do Verão de 2021”, anunciou esta manhã o secretário regional da Agricultura e Desencolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, durante a apresentação do referido projecto.

A obra, a começar no início do próximo ano, ficará localizada no prédio que era para acolher o Laboratório de Veterinária, junto ao Mercado Abastecedor do Funchal, em São Martinho.

Após a conclusão do novo Centro de Processamento de Banana de São Martinho, serão encerradas as instalações da Gesba em Santa Rita. Os colaboradores vai transitar para São Martinho.