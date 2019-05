Centro de mergulho ‘Manta Diving Madeira’ renova Certificação ISO

O ‘Manta Diving Madeira’, centro de mergulho do Galo Resort, no Caniço-de-Baixo, acaba de renovar a sua certificação ISO, assumindo-se como “o único centro de mergulho no Atlântico que trabalha de acordo com todos os requisitos de segurança e qualidade do mergulho recreativo definidos por esta entidade internacional”.

ISO é uma entidade líder no desenvolvimento de regulamentos, cujos padrões são reconhecidos internacionalmente de forma a garantir a qualidade e segurança de produtos, processos e serviços.

Esta certificação vem contribuir o reconhecimento deste centro de mergulho, garantido a qualidade e segurança dos serviços prestados pelo mesmo.