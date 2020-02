CDU requereu debate municipal sobre Zona Velha do Funchal

O centro histórico da cidade do Funchal continua à mercê da inércia dos governantes. A denúncia foi feita esta manhã por Herlanda Amado, durante uma iniciativa política onde pediu a intervenção célere das várias entidades com competência na matéria.

“Os processos de degradação, a falta de rigor e de exigência na preservação da Zona Velha da Cidade do Funchal, classificada como conjunto arquitectónico de valor regional, têm como responsáveis o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal, que partilham responsabilidades directas na salvaguarda desta zona, em conformidade com as recomendações do Conselho Cultural da Europa e da UNESCO”.

A deputada municipal da CDU sublinhou que é da competência conjunta do Governo e da Câmara fazer respeitar as características arquitectónicas, históricas e culturais da Zona Velha da Cidade do Funchal, “como consta da legislação regional que criou o Gabinete Técnico da Zona Velha da Cidade do Funchal, sendo a sua composição e responsabilização, atribuída à Câmara do Funchal e aos representantes do Governo Regional”.

Para além de todas as questões de salvaguarda e protecção patrimonial e arquitectónica, é importante ressalvar todas as questões sociais e habitacionais.

“Ainda vivem muitas pessoas nesta zona que muitas vezes se sentem abandonadas e desrespeitadas pelos governantes, e o crescimento e desenvolvimento da Cidade só se faz com as suas gentes”, alertou Herlanda Amado, justificando assim o requerimento um debate específico na Assembleia Municipal do Funchal sobre medidas de preservação e protecção da Zona Velha da Cidade do Funchal, que se realizará no próximo dia 12 de Fevereiro.