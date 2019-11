CDU questiona “abandono” de espaços públicos na Zona Velha do Funchal

A CDU requereu a realização de um debate específico pela Assembleia Municipal do Funchal sobre medidas para proteger a Zona Velha da Cidade do Funchal, anunciou hoje a deputada municipal Herlanda Amado, na sequência de uma iniciativa realizada estar tarde no centro histórico da Cidade do Funchal.

Os comunistas têm vindo a acompanhar “um conjunto de problemas que se agravam na Zona Velha do Funchal” que, no seu entender, “não revelam empenho da parte dos governantes em proteger a Zona Velha, uma área da cidade do Funchal particularmente significativa”.

“Em diversas situações concretas, registam-se dinâmicas de retrocesso que contrariam recomendações do Conselho Cultural do Conselho da Europa para as zonas classificadas como de valor arquitectónico e cultural”, sublinha Herlanda Amado, que vai mais longe ao dizer que a CDU tem questionado “o abandono de espaços públicos na Zona Velha do Funchal, que deveriam estar ao serviço da promoção cultural e que deveriam salvaguardar o que de genuíno e pitoresco ainda seria possível afirmar naquele centro histórico”.

Como exemplo, cita a notícia da “construção de mais ‘monstros’ nesta zona que é património de todos”.

“É competência conjunta do Governo e da Câmara fazer respeitar as características arquitectónicas e históricas da Zona Velha da Cidade do Funchal, justificando-se que na Câmara Municipal do Funchal, se concretizem iniciativas concretas com o objectivo de garantir a protecção da Zona Velha da Cidade do Funchal”, conclui.