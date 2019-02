CDU defende necessidade de ser projectada alternativa aeroportuária para a Madeira

A CDU organizou nesta tarde, no Funchal, uma iniciativa política regional para a apresentação de alternativas para o aeroporto da Madeira. Segundo Edgar Silva existem graves obstáculos às operações aeroportuárias que penalizam a mobilidade dos residentes e dificultam a economia regional, em especial, a economia do Turismo.

A CDU defendeu, por isso, a necessidade de ser projectada uma alternativa aeroportuária para a ilha da Madeira.

O coordenador regional da CDU disse que “para além do actual aeroporto da Madeira e do aeroporto do Porto Santo – onde se justificam novos investimentos para alargar a resposta logística e operacional – é fundamental concretizar uma nova infraestrutura aeroportuária na ilha da Madeira.”

“Está na hora de o Governo Regional desenvolver as medidas necessárias aos estudos prévios às futuras soluções técnicas. Está na hora de avançar com a preparação de todos os projectos inerentes à planificação da alternativa aeroportuária na Madeira. Deverá o Governo Regional conjugar esforços com a República para a elaboração de estudos prospectivos visando esse novo equipamento estratégico para a Região”, frisou.