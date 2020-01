CDU contra desactivação do fontenário na Levada dos Moinhos

A CDU está contra a desactivação do fontenário, na Levada dos Moinhos, na freguesia de São Pedro. Uma situação que levou a população daquela localidade a recolher um abaixo-assinado, onde manifestam-se contra a sua desactivação, exigindo uma urgente intervenção da Junta de Freguesia de São Pedro e da Câmara Municipal do Funchal para que, com a maior rapidez, este seja reposto.

“Esta reivindicação da população chegou à CDU e conta com o nosso total apoio, onde o eleito da freguesia, Paulo Ricardo Azevedo, desencadeará todos os mecanismos para que na intervenção junto do executivo da Junta de Freguesia, leve à urgente reposição do fontenário”, concluiu.