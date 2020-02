CDU alerta para problemas de segurança na zona dos Anjos, Ponta do Sol

A CDU esteve, esta manhã, na Ponta do Sol, na zona dos Anjos, onde se colocam problemas de segurança para as populações que ali habitam, para quem trabalha terrenos agrícolas naquela área e para quem visita aquela zona.

Diz que devido às escarpas com enormes pedregulhos, que ameaçam desprender-se a qualquer momento, existem elevados riscos e significativa perigosidade na Estrada Regional que liga a Madalena do Mar ao centro da vila da Ponta do Sol.

Nesta iniciativa da CDU, Edgar Silva, Coordenador Regional, criticou a Câmara Municipal da Ponta do Sol e o Governo Regional pelo incumprimento de promessas já feitas quanto à resolução dos problemas que condicionam aquela que deveria ser a normal circulação e acessos àquela zona da ilha da Madeira.

Disse Edgar Silva que “o estado em que se encontra a Estrada Regional na zona dos Anjos, na Ponta do Sol, a degradação, os riscos e perigos, ao que tudo indica, só terão uma rápida intervenção dos governantes no dia em que acontecer uma grande desgraça ou um acidente com expressão maior na comunicação social”.

“É inaceitável que os governantes estejam a prolongar no tempo tamanhos perigos e riscos naquela Estrada Regional. Apelamos, então, ao sentido de responsabilidade pública dos governantes para que sejam céleres no atender às justas inquietações colocadas, em especial, por quem está obrigado a circular diariamente naquela zona”, concluiu.