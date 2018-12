CDS responsabiliza o Governo Regional pelos atrasos da ADSE

O CDS responsabiliza o Governo Regional pelos atrasos com os reembolsos dos beneficiários da ADSE na Madeira, mais precisamente o Instituto de Administração da Saúde da Madeira (IASaúde). O deputado do Mário Pereira fez esta afirmação, depois de ter participado na audição requerida pelo PSD para ouvir o presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, João Proença, que se realizou na passada sexta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Os 46 mil beneficiários da ADSE na Madeira acabam por descontar 3,5% do salário para terem cuidados de saúde, descontam o mesmo que os restantes beneficiários do país e verifica-se que na Madeira não conseguem aceder a cuidados de saúde na mesma proporção que existe no continente”, explica o deputado.

“O CDS participou na semana passada numa reunião com os responsáveis da ADSE e ficou a saber que os atrasos nos pagamentos dos reembolsos se devem a má gestão da parte do Governo Regional. Soube-se que muitas facturas entregues na IA Saúde pelos beneficiários da ADSE ficaram esquecidas durante muitos meses, ficando os madeirenses meses à espera dos reembolsos”, declarou Mário Pereira.

“Nessa mesma audição ficamos com a convicção de que por parte do Governo da República parece não haver muita vontade, através da administração da ADSE, em ajudar a Madeira a ter mais convenções ao nível dos cuidados de saúde, ou seja, muitos beneficiários da ADSE Madeira que queiram determinados cuidados de saúde, consultas e tratamentos não têm porque a ADSE não contrata esses esses serviços, e assim os beneficiários da Madeira pagam o mesmo do que os continentais mas têm muito menos serviços.”