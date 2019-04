CDS quer colocação de todos os professores da Região até ao final de Junho

O CDS-PP Madeira é de opinião que a Região deveria concluir até ao final de junho a colocação de todos os professores. Uma ideia transmitida por António Lopes da Fonseca, no final de uma reunião, esta terça-feira, com o coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira, Francisco Oliveira.

De entre os vários pontos abordados, o parlamentar do CDS-P, que se fez acompanhar da deputada Isabel Torres, destacou a questão que envolve 2.000 a 3.000 professores que se consideram “ultrapassados” na carreira por docentes com menos tempo de serviço. “É uma situação injusta, que não está a ser resolvida pela secretaria regional e parece que não há abertura para isso”, referiu Lopes da Fonseca.

Os professores contratados também têm razões de queixa, uma vez que o Governo Regional continua a exigir pelo menos cinco contratos sucessivos para poderem atingir a vinculação, quando nos Açores e no Continente são exigidos apenas três contratos.

O desgaste na classe docente foi outro dos assuntos abordados. O Sindicato, segundo António Lopes da Fonseca, está preocupado com o envelhecimento dos professores e com a necessidade de os ocupar noutras tarefas. “Uma das soluções é a entrada de professores mais novos para poder libertar os mais velhos, durante algumas horas lectivas, uma vez que são professores que aguardam pela aposentação”, disse.

As polémicas fusões de escolas foi outro dos assuntos tratados. António Lopes da Fonseca voltou a lembrou o princípio defendido pelo CDS de que “a fusão tem de obedecer a critérios objectivos, e não como aconteceu, quer no caso da Escola do Curral das Freiras, quer na Escola da Fajã da Ovelha”, referiu.

Por fim, o CDS entende que a colocação dos professores e educadores de infância deve ser concluída até ao final de junho. “O que acontece na Região é que os professores estão a gozar férias e não sabem onde serão colocados e isso prejudica o arranque do no lectivo”, notou António Lopes da Fonseca, recordando o ano eleitoral que aí vem e por isso mesmo recomenda à secretaria que antecipe a colocação dos docentes.

Num momento em que está a ser preparado o Programa Eleitoral do CDS-PP da Madeira com vista às eleições do próximo dia 22 de setembro para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a direção do Sindicato dos Professores da Madeira entendeu solicitar uma reunião ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a fim de apresentar um conjunto de preocupações e propostas sobre o sistema educativo regional, em geral, e sobre questões profissionais respeitantes aos docentes, em particular, que serão de interesse para a elaboração do referido Programa Eleitoral.