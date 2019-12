A vereadora do CDS-PP na Câmara Municipal do Funchal, Ana Rita Oliveira, aproveitou a comemoração do Dia Internacional do Voluntariado para propor ao executivo a criação da Bolsa de Voluntariado do Município do Funchal.

A proposta deu entrada nos serviços da autarquia funchalense para ser discutida e aprovada na próxima reunião do executivo.