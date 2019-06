CDS-PP de Santa Cruz alerta para sinalização de ruas e estradas do concelho

O deputado do CDS-PP Santa Cruz alertou ontem, na reunião de Assembleia Municipal, para a sinalização de ruas e estradas do concelho.

Pedro Rodolfo de Freitas quis saber o que tem feito o executivo camarário, liderado por Filipe Sousa, em relação à segurança das pessoas e dos automobilistas nas estradas, tendo questionado a existência de um levantamento das estradas que precisam de intervenção, sejam muros de protecção ou passeios.

“Sabemos que tudo o que foi feito pelas entidades foi exemplar, mas lamentamos que seja preciso acontecer acidentes para que as medidas sejam tomadas”, acusou o deputado municipal do CDS-PP, salientando que votou a favor do empréstimo de 790 mil euros, sendo que parte do valor será canalizado para a obra da estrada da ponta da laranjeira no Caniço.