CDS pede celeridade na implementação do Cartão Eco Funchal

A vereadora do CDS na Câmara do Funchal, alertou hoje para o facto de o Cartão Eco Funchal, aprovado por unanimidade em Novembro de 2017, continuar por implementar.

Ana Monteiro abordou o assunto na reunião do executivo camarário e quis saber as razões do atraso e para quando a sua utilização pelos munícipes, tendo obtido apenas a confirmação de que o processo “está a ser tratado”.

Recorde-se que o Cartão Eco Funchal foi uma das propostas-bandeira da campanha autárquica do CDS-PP, apresentada pelo agora líder do partido, Rui Barreto. “Foi-nos dito que estão a iniciar as medidas para implementar o Cartão”, revelou Ana Cristina Monteiro no final da reunião.

O que falta mesmo é, segundo a vereadora, o Regulamento para a medida de “grande importância ambiental e de incentivo aos munícipes” para que o combate aos problemas ambientais possa ser uma realidade.

A autarca do CDS entende que o Funchal deve estar na vanguarda das boas práticas ambientais e provar que uma cidade limpa não é uma cidade com muita gente a limpar mas com pouca gente a sujar.

O Cartão Eco premeia os funchalenses que façam a entrega dos vários resíduos sólidos nos Eco-pontos a designar pela autarquia. Ao fazê-lo ganham pontos nos seus cartões Eco-Funchal, que depois podem ser utilizados na factura da água.