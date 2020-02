CDS exige a Lisboa cumprimento de serviços mínimos na carga para a Madeira

O líder do grupo parlamentar do CDS-PP, Lopes da Fonseca, exortou, esta tarde, o Governo da República a interceder junto dos sindicatos nacionais “no sentido de serem cumpridos os serviços mínimos para a Madeira” na greve de estivadores, “por forma a minimizar os efeitos que já se sentem nos supermercados com a falta de produtos essenciais às populações”.

Através de comunicado, o porta-voz partidário refere que “a greve nos portos do continente está a provocar enormes prejuízos na economia regional, sendo certo que não estão a ser cumpridos os serviços mínimos, constitucionalmente previstos para a Região Autónoma da Madeira”. Adianta ainda que “está a verificar-se a chegada tardia dos navios que nem sequer vêm com a totalidade da carga”. Devido a isso, “constata-se já nos supermercados da Madeira e do Porto Santo a falta de bens de primeira necessidade, nomeadamente, frescos, lacticínios, enlatados, entre outros”. Uma situação que deixa o CDS-PP apreensivo, pois há ameaças de mais paralisações e não existe a garantia do cumprimento dos serviços mínimos.