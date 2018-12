CDS evoca memória de Adelino Amaro da Costa com missa na Sé do Funchal

O líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, evocou hoje a memória de Adelino Amaro da Costa, figura cimeira do CDS que faleceu tragicamente do acidente de aviação de Camarate, a 4 de Dezembro de 1980.

Adelino Amaro da Costas era, à data, ministro da Defesa e com ele seguia no mesmo avião o então primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro.

Segundo Rui Barreto, Adelino Amaro da Costa, já em vida, era um “farol de esperança não apenas para o CDS mas para Portugal, dada a sua dimensão política e a forma como defendia os valores da democracia, da liberdade e em especial da democracia-cristã”.

Será celebrada missa em seu sufrágio daqui a pouco, às 18 horas, na Sé do Funchal.