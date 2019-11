CDS defende que CMF deve voltar atrás na decisão das barracas da Placa Central

O CDS está com os comerciantes no que diz respeito às barracas da Placa Central da Avenida Arriaga. Gonçalo Pimenta, deputado municipal, disse que “isto é uma luta política entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e o Governo”.

“À última da hora, a câmara retirou o licenciamento de uma zona histórica que lembra a Natal e que as pessoas já estão habituadas”, afirmou.

Por isso, Gonçalo Pimenta defende que a autarquia deve voltar atrás nesta decisão e dialogar com o Governo Regional, evitando assim que o presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, “não faça a asneira de retirar o licenciamento aos comerciantes”.