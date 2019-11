CDS contra aumentos de impostos municipais para PME´s

Após reunião ordinária da Câmara Municipal do FUnchal, esta quinta-feira, o CDS reforçou que não concorda com o aumento de impostos para as PME´s: “A vereação do CDS vem reforçar a sua posição no Orçamento Municipal na medida em que não compactua com os aumentos de impostos às pequenas e médias empresas. Aumentar três vezes a derrama numa altura em que se pretende dinamizar o comércio local é abusivo e não terá a aprovação do CDS. Nos últimos dois anos o CDS deu o seu voto favorável ao orçamento com a proposta de serem implementadas as suas iniciativas como a regularização das casas de génese ilegal, o cartão eco Funchal, entre outras, o que nunca veio a acontecer. Por tudo isto não podemos votar de outra maneira”, afirmou a vereadora dos democratas-cristãos, Ana Rita Gonçalves.