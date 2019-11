CDS anuncia que irá votar contra orçamento da CMF

O CDS anunciou hoje que, na segunda-feira, iria voltar contra o orçamento da CMF. Segundo Gonçalo Pimenta, deputado municipal, o orçamento do CDS “seria muito mais amigo das famílias, das empresas, do investimento e da qualidade de vida dos funchalenses”.

“O do PS é tudo o contrário disto”, critica.

Explica que o caderno fiscal do CDS é muito simples, com “a manutenção da taxa do IMI no mínimo legal em 0,30%; a manutenção da graduação dos valores previstas para o IMI Familiar em 20, 40 e 70 euros; a manutenção da taxa da derrama em 0,5% e a devolução aos munícipes de 4% do valor do IRS (um aumento de 0,5% face ao valor de 2019, face ao aumento da receita global da edilidade e dos valores em caixa transitados, que permitem a respectiva folga financeira”.

Além disso, diz ainda que o presidente da CMF “não pode mentir à opinião pública se vai fechar ou encerrar a Frente Mar Funchal”, sendo esta uma pergunta que irá fazer na segunda-feira a Miguel Silva Gouveia.