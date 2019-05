CDS acusa PS e executivo de Costa pela falta de operacionalidade do aeroporto da Madeira

O deputado do CDS-PP, António Lopes da Fonseca, esteve hoje no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo - que nos últimos dias voltou a registar cancelamentos de voos, causando problemas aos passageiros e à economia regional, para insurgir-se contra o PS e o executivo de António Costa.

“Assistimos ontem (quinta-feira) ao anúncio por parte das entidades regionais e da NAV - Navegação Aérea de Portugal - de que o aeroporto iria ter novos equipamentos”, começou por contextualizar o parlamentar, referindo que os novos equipamentos “são bem-vindos”, lamentando, no entanto que os mesmos sejam instalados apenas em 2021, o que significa “esperar mais dois anos, com consequências para a economia regional, o turismo e as famílias madeirenses”.

Depois das sucessivas promessas de realização de estudos técnicos por parte da ANAC para decidir se altera ou não os limites “mandatórios” dos ventos para “recomendáveis”, e da ausência de quaisquer respostas, António Lopes da Fonseca resume aquilo que, no entender do CDS, é o sentimento dos madeirenses em relação ao governo do PS: “Estamos a ficar fartos destes anúncios que são feitos num dia e só dois anos depois as medidas são implementadas”, disse, sublinhando nova frustração. “Também estamos a ficar fartos do Governo da República continuar a desprezar a Região ao não rever o subsídio social de mobilidade, apresentando um novo modelo. Continuamos a ter viagens a preços proibitivos para as famílias e é importante relevar que a média do vencimento regional é de 800 euros, com a TAP a apresentar passagens a 500 e 600 euros. Como é que as famílias podem fazer adiantamentos destes valores com os salários que têm? A TAP anda a ser financiada pela linha da Madeira, o que é totalmente inaceitável”.

António Lopes da Fonseca diz que o Governo Regional e o Governo da República “estão à espera de uma solução divina”, pois “parece que estão a aguardar que os Deuses tragam alguma paz à Madeira em termos de clima”, enfatizou o centrista.