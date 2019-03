O CASA Madeira - Recolha de bens Alimentares está a promover, nos dias 30 e 31 de Março, uma campanha para recolher bens alimentares para ajudar famílias carenciadas.

Neste momento o CASA - dá apoio a 510 famílias carenciadas, no concelho do Funchal, Santa Cruz, Ponta do Sol, Calheta e Machico.

A campanha decorre nos hipermercados do Anadia; Centro Comercial LA VIE; Centro Comercial Fórum Madeira; Lido; Santo António; Ribeira Brava; Cancela e Machico.